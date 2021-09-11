Тюменцы посадили новый лес у Муллашей

Около 70 тысяч двухлетних сеянцев сосны высадили 11 сентября тюменцы на 16 гектарах в Винзилинском участковом лесничестве неподалеку от деревни Муллаши на месте старого горельника.

Посадка саженцев прошла в рамках Вероссийского дня посадки леса. Участие в акции, по данным департамента лесного комплекса, планировали принять около 1,5 тысяч человек: представители власти, коллективах тюменских учреждений и предприятии, сотрудники МЧС и правоохранительных органов, общественные организации, партии и волонтеры.

"Это важное мероприятие. С одной стороны, мы восстанавливаем леса, пострадавшие от пожаров, с другой - решаем проблему глобального потепления. Уже весь мир знает, что этот процесс связан с выбросом парниковых газов, и именно леса их поглощают. Сегодняшнее мероприятие - это вклад в экологию планеты и нашего региона", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор после того, как лично высадил около сотни деревьев.

День посадки леса стал стартовым для акции "Сохраним лес". В сентябре подобные мероприятия пройдут во всех 22 лесничествах региона - в целом будет высажено 185 тысяч саженцев сосны и деревьев других лесных пород на площади в 40 гектаров, сообщили в департаменте лесного комплекса.