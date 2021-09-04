Виртуальный гид Мартин будет водить экскурсии по Ишиму

Виртуальный гид "Мартин, проводи" запустят в Ишиме с 10 сентября. Telegram-бот расскажет жителям и гостям о городе, покажет укромные уголки.

Гид в Telegram "Мартин, проводи" позволяет самостоятельно пройти интерактивную экскурсию по Ишиму. Готовится к запуску маршрут "Байки около МТ", который покажет истории, жизни и судьбы людей, живших около ишимского мультицентра "Моя территория". За 40 минут можно будет посетить 14 локаций, узнать детали обыденной жизни ишимцев из XIX-XX веков и послушать "байки". Ссылка на бот появится в социальных сетях мультицентра после 10 сентября.

"Мартин — это проводник между историей города, его жителями и теми, кто хочет больше узнать об Ишиме. Он будет полезен как туристам, так и горожанам, которые желают глубже познакомиться с историей своей малой родины", — отметила менеджер проекта "Линии города" Татьяна Зубрилина.

Онлайн-гид "Мартин, проводи" впервые был разработан мультицентром "Контора пароходства" в 2020 году. На данный момент в него входит шесть маршрутов по Тюмени. В 2021 году в рамках проекта "Линии города" аналог Telegram-бота появится и в Ишиме, пишет "Мегатюмень".