В Ишиме площадь главного корпуса больницы увеличится втрое

Фото: пресс-служба Областной больницы № 4 Ишима

До конца этого года в Ишиме планируют сдать обновленный главный корпус Областной больницы № 4. Площадь здания увеличена с 300 до 1300 квадратных метров.

На пристроенных квадратах планируется организовать отдельные блоки для экстренной и неотложной помощи, а также для приёма плановых пациентов. В здание будет три отдельных входа, что позволит разделить потоки пациентов. Раньше такой возможности не было.

В новом помещении будут оборудованы отдельные кабинеты приёма травматолога, хирурга, гинеколога, стоматолога, процедурная, гипсовая, рентгенодиагностический кабинет и кабинет компьютерного томографа.

Реконструкция здания началась в июле 2020 года, срок сдачи — февраль 2022 года, однако строительная компания планирует сдать объект уже в этом году.

На реконструкцию из областного бюджета направили 81 млн рублей, еще 108 млн рублей направят на закупку медицинского оборудования и мебели, сообщает пресс-служба областной клинической больницы № 4 Ишима.