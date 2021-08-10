Центр робототехники в Тюмени набирает школьников на обучение

Центр робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области открывает набор 1500 учеников по всем направлениям подготовки, ознакомиться с условиями обучения и приема будущие инженеры, изобретатели и их родители смегут 14 августа в день открытых дверей.

В день открытых дверей в ЦРТиАСУ детям старше 10 лет предложат на мастер-классах собрать первую электрическую цепь и корпус для карманного фонарика, тем, к то постарше - самостоятельно создать Telegram-бота. Родители из общения с педагогами узнают об образовательных программах центра, особенностях обучения и о том, как записаться на то или иное направление.

Центр робототехники и АСУ объединяет более 50 IT-лабов и роболабов региона, 6 классов Яндекс.Лицея, к нему относятся Школа юных нейроинженеров, класс 1С по системному администрированию и программированию, курс подготовки разработчиков игр. Все направления функционируют в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики", который курирует департамент информатизации Тюменской области.

День открытых дверей пройдет по адресу: Тюмень, ул. Республики, 142, 2 этаж, проектная лаборатория ЦРТиАСУ. Обязательная предварительная запись по ссылке в официальной группе центра. Подробности о проекте и направлениях обучения можно узнать здесь.