В Тюменской области почти вдвое сократилось число убийств

По данным прокуратуры Тюменской области, на территории региона в первом полугодии 2021 года зарегистрировано 12 211 преступлений. Это на 4% меньше, чем в первом полугодии 2020 года.

В Тюменской области на 3,9% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, на 42,9% — убийств, на 30,5% — грабежей, на 20,3% — причинений тяжкого вреда здоровью, на 14,8% — разбоев, на 1,8% — краж чужого имущества.

На 18,7% снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 43,4% — в состоянии наркотического опьянения. На 16% сократилась преступность в общественных местах, на 12,7% меньше преступлений совершено на бытовой почве.

Зарегистрировано 2 519 хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

"Самым распространенным в регионе видом преступлений по-прежнему является кража — 3 771 деяние. На втором месте идут мошенничества — 1 793, на третьем наркопреступления — 1239", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.