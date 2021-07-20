Тюменские поисковики прожили неделю по уставу Красной армии

Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

Военно-мемориальная экспедиция "Марш Памяти" прошла в Тюмени на минувшей неделе. Исторический лагерь для 50 воспитанников поисковых отрядов Тюменской области был организован на базе полигона Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Как сообщает Областной поисковый центр имени Артура Ольховского, на протяжении пяти дней бойцы в возрасте от 12 до 18 лет жили в полевых условиях по уставу Красной армии и обучались навыкам красноармейцев. Участники "Марша Памяти" прошли курс молодого бойца, усвоили правила и обязанности военнослужащего Красной армии. Для курсантов были проведены занятия по строевой, огневой, физической и специальной подготовке. Все бойцы на практике закрепили навыки чтения карт и ориентирования на местности, оказания первой помощи. Молодые люди несли караульную службу и выполняли обязанности часового, а женский взвод организовывал бытовые вопросы и нес наряд по столовой.

Ключевым мероприятием "Марша Памяти" стало вручение красноармейских книжек. После вступления бойцов, впервые принимающих участие в "Марше Памяти", в Тюменский батальон Первой Военно-исторической дивизии имени Пионеров-героев все красноармейцы прошли торжественным маршем по историческим памятным местам города Тюмени от военного комиссариата Тюменской области до Масловского взвоза, где организовали открытое мероприятие для всех тюменцев. На Набережной реки Туры участники "Марша Памяти" развернули тематические площадки с элементами реконструкции, представили артефакты времен Великой Отечественной войны, приготовили солдатскую кашу, вживую спели военные песни.