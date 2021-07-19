На Свердловской железной дороге снизилось число ДТП на переездах

Свердловская магистраль сообщает об уменьшении числа ДТП на железнодорожных переездах. С начала 2021 года произошло 4 столкновения автотранспорта с железнодорожным подвижным составом, пострадали 4 человека. За аналогичный период 2020 года произошло 6 ДТП, пострадали 5 человек.

Два ДТП зафиксировано на территории Свердловской области, по одному — на территории Тюменской области и ХМАО — Югре. Как сообщила пресс-секретарь Тюменского региона СвЖД Ангелина Анашкина, причиной всех ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на Свердловской магистрали в постоянном режиме проводятся мониторинг состояния и капитальный ремонт железнодорожных переездов, оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами. В 2021 году на реализацию программы по повышению надежности инфраструктуры в местах пересечения автомобильных и железных дорог направлено 72 млн рублей, работы пройдут на 104 объектах.

В целом на сети ОАО "РЖД" за 1 полугодие 2021 года количество ДТП на железнодорожных переездах возросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Произошло 129 случаев столкновения автотранспорта с железнодорожным подвижным составом, пострадали 69 человек, 22 из них погибли.