Спектакль тюменского кукольника Сергея Ильина покажут в "Усадьбе Колокольниковых"

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

Спектакль от известного тюменского кукольника Сергея Ильина "Заколдованная королевна" состоится 16 июля в 18:00 в музее "Усадьба Колокольниковых". Приглашаются все желающие, возрастных ограничений нет.

"Заколдованная королевна" - веселая, легкая постановка с неожиданными сюжетными поворотами. Она не оставит равнодушным ни маленького, ни взрослого зрителя. Это история о том, что готовность прийти на помощь, смелость, доброта и смекалка всегда сильнее любой злой силы.

Зрителей ждут на спектакле по адресу: ул. Республики, 18. Стоимость посещения 200 рублей с человека. При покупке билета онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 190 рублей. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (3452) 46-49-63.