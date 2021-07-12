Тюменцев приглашают принять участие в международной акции о Великой отечественной войне

Международная акция "Мое детство – война" проходит по всей России. Проект реализуется по инициативе члена Общественной палаты Российской Федерации Леонида Шафирова при поддержке Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты Ростовской области.

Акция направлена на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны в воспоминаниях очевидцев.

К участию в конкурсе приглашаются волонтеры, журналисты, историки, педагоги, работники культуры, волонтеры-исследователи и популяризаторы боевого и трудового подвига россиян, чьи детство и юность пришлись на военные и первые послевоенные годы. На конкурс следует отправить видеоролик, который расскажет о тихом подвиге детей войны.

Отправить работы следует до 1 октября 2021 года. Ознакомиться с положением акции "Мое детство – война" можно здесь.