Супруги Кашкаровы высадили в Голышмановском городском округе семьсот дубов

14:36 11 июля 2021
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pixabay.com

Семьсот дубов высадили Татьяна и Алексей Кашкаровы в Голышмановском городском округе. Супруги из села Медведево запустили долгосрочную экологическую инициативу. Первая роща появилась возле недействующего песчаного карьера в окрестностях села.

В огороде у Кашкаровых среди клубники и картофеля подрастают еще около трех сотен молодых дубов.

"На чудаках этот мир держится. Мне захотелось, чтобы росли дубы, чтобы в парке люди отдыхали, - улыбается Алексей Кашкаров. - Предложил молодые дубки голышмановским предпринимателям. Этой осенью они планируют высадить аллею".

Есть у Кашкаровых и пророщенные желуди, которые супруги готовы отдать бесплатно всем желающим, пишет "Мегатюмень".

Теги: Голышмановский район , деревья , инициатива , экология
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