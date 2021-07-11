Супруги Кашкаровы высадили в Голышмановском городском округе семьсот дубов

Семьсот дубов высадили Татьяна и Алексей Кашкаровы в Голышмановском городском округе. Супруги из села Медведево запустили долгосрочную экологическую инициативу. Первая роща появилась возле недействующего песчаного карьера в окрестностях села.
В огороде у Кашкаровых среди клубники и картофеля подрастают еще около трех сотен молодых дубов.
"На чудаках этот мир держится. Мне захотелось, чтобы росли дубы, чтобы в парке люди отдыхали, - улыбается Алексей Кашкаров. - Предложил молодые дубки голышмановским предпринимателям. Этой осенью они планируют высадить аллею".
Есть у Кашкаровых и пророщенные желуди, которые супруги готовы отдать бесплатно всем желающим, пишет "Мегатюмень".
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