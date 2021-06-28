Юные тюменцы обучились в школе реставратора

Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

В Тюмени в рамках ежегодной "Школы реставратора" 40 бойцов поисковых отрядов принимали участие в работе по восстановлению предметов, найденных на местах сражений Великой Отечественной войны. Усилиями ребят удалось подготовить к экспонированию 50 артефактов, рассказали в Областном поисковом центре имени Артура Ольховского.

В первую неделю проводились теоретические занятия, направленные на изучение обмундирования и вооружения Красной армии, видов и способов реставрации, техники безопасности при работе с инструментом и химическими реагентами. Каждый участник перед практической работой подробно изучил основные этапы реставрации и теорию ведения научно-реставрационной документации.

Второй частью "Школы реставратора" стала практика. За неделю работы поисковики восстановили 50 экспонатов, среди которых личные вещи и элементы обмундирования солдат Красной армии, предметы быта. Значительную часть времени реставраторы уделили деталям советских самолетов ЛаГГ-3 и Пе-2, которые были найдены тюменскими поисковиками в Ржевском районе Тверской области.

Все отреставрированные экспонаты пополнили музейные фонды Областного Поискового Центра имени Артура Ольховского и в будущем будут представлены в Музее истории поискового движения Тюменской области, передвижных выставках поисковиков, а также будут переданы в музеи.