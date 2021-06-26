В День молодежи жителей и гостей Ишима зовут на пешеходную экскурсию

Пеший маршрут "Вездеход" пройдет 27 июня для молодежи Ишима. Прогулка будет с четырьмя остановками, участники примут участие в создании нового арт-объекта и побывают на вечеринке. Старт от Центрального парка у фонтана.

Маршрут будет состоять из пяти прогулок с группами по 10 человек. Время начала 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20. Любой желающий сможет присоединиться к удобному для него времени, стать одним из создателей деревянного мобильного арт-объекта и завершить день на вечеринке в стиле 90-х и 00-х. Среди самых активных пройдет розыгрыш электрического самоката.



В мультицентре "Моя территория" в Ишиме для участников на уличной зоне будут организованы площадки с живой музыкой, зоной игр 90-х и 00-х, кинотеатром с ретро фильмами, лимонадным баром, игрой в "Морской бой" в масштабах здания, мафией, плойками "Sega", "Денди" и многое другое. Участники могут свободно посещать каждую из активностей, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Молодежь всегда менялась и меняла время, в котором живет. Она создавала новые "мнения", была идейным вдохновителем, двигателем прогресса, кем остается и сейчас. Это мы продемонстрируем в ходе экскурсии", — прокомментировала организатор проекта, медиаменеджер мультицентра "Моя территория" в Ишиме Елена Большакова.