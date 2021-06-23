Архивную выставку "Без срока давности" открыли в Ишиме

Фото предоставлено Областным поисковым центром

В День памяти и скорби, 22 июня, в Центре дополнительного образования детей города Ишима состоялась презентация Всероссийской выставки "Без срока давности". Организовал работу экспозиции, посвященной трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны, поисковый отряд "Санбат" Ишимского медицинского колледжа, входящий в состав Областного поискового центра имени Артура Ольховского.

В день открытия выставки в Ишиме поисковики в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" представили архивные документы и рассказали о них студентам Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова.

На выставке представлены уникальные документы, которые раскрывают новые страницы истории и реальные факты о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Отметим, что архивные документы были рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Выставка "Без срока давности" будет экспонироваться в Центре дополнительного образования детей города Ишима до 22 июля, запись на посещение по телефону 8 (912) 391-76-26.

Ранее в Тюменской области Областным Поисковым Центром имени Артура Ольховского была организована работа экспозиции во Дворце творчества и спорта "Пионер", центре "Аванпост", в Тюменском государственном университете, Тюменском индустриальном университете. Поисковые отряды региона также знакомили с выставкой жителей Ялуторовска, Ялуторовского и Казанского районов.

Уникальная выставка архивных документов была открыта 8 февраля 2021 года в 63 регионах России. Цель всероссийского проекта "Без срока давности" – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.