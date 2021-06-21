В Тюмени пройдет презентация проекта “Индустрия Победы”

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Презентация проекта "Индустрия победы" состоится в арт-пространстве “Время победы” возле Конторы пароходства по адресу ул. 25-го октября 23а 22 июня 2021 с 16:00 до 19:00.

Молодежь мало знает о том, что в Тюменской области работали около 40 предприятий (в том числе эвакуированных), ковавших Победу в тылу. Часть заводов перестала существовать, от них не осталось ни зданий, ни музеев, ни архивов. Ветеранов, работавших в годы войны, осталось в живых очень мало. Зачастую о заводах не знают даже внуки и правнуки тех, кто трудился в военное время в Тюмени. Молодежь чаще ищет информацию в соцсетях, чем взаимодействует с ветеранами. Не исключено, что информация, хранимая в памяти старшего поколения, скоро перестанет быть доступной. Для быстрого доступа информации она размещается добровольцами проекта в соцсетях Вконтакте и Инстаграм.

Организаторы проекта приглашают всех желающих поучаствовать в мероприятии в День памяти и скорби на Набережной. Будет возможность узнать новые факты о подвиге тюменских тыловиков и получить подарки.

С 16:00 до 17:30 состоится презентация с участием тюменского автора-исполнителя Ильи Татаринова, студентов ТюмГМУ, учащихся Детской школы искусств "Гармония" с их творческими номерами.

С 17:30 до 19:00 можно посетить настольную игру, созданную по материалам проекта.

Проект реализуется Центром компетенций "Высотa" и ОДПО "Ребячья Республика" при поддержке "Фонда президентских грантов" с 2018 года.

Организаторы ждут всех желающих!