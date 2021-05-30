В Ишимском районе проводят мероприятия по восстановлению лесов

У деревни Быкова Ишимского района высадили 6 тыс. молодых елочек на площади в полтора гектара. Так сотрудники завода по глубокой переработке пшеницы участвуют в лесовосстановлении в регионе.

Как сообщил директор предприятия Александр Петров, в компании разработана и действует пятилетняя экологическая программа. Она предусматривает соответствие работы завода нормам охраны окружающей среды и внесение вклада в природный баланс региона, пишет ИА "Тюменская линия".

"Помогаем убирать стихийные свалки, участвуем в городских субботниках, благоустраиваем территорию. Сейчас решили помочь природе восстановиться, восполнить уничтоженные огнем лесные фонды. Наше предприятие экоактивно, поэтому будем и дальше продолжать двигаться в этом направлении", - прокомментировал руководитель.