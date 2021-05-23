Домашние животные во время сильной жары могут получить тепловой удар

В Тюмени вновь установилась жаркая погода. И если люди предпринимают различные меры по защите от солнца и зноя, то зачастую забывают о своих домашних животных, которым в эту пору также приходится нелегко.

Хозяевам питомцев советуют проявлять большую бдительность, соблюдать меры безопасности и следить за состоянием своего любимца. Основная задача – не допустить теплового удара.

Как сообщила ветеринар одной из тюменских клиник для животных Ольга Алентьева, признаками теплового удара являются тяжелое и частое дыхание, высунутый язык, животное лежит, отток слюны заметно увеличен. Также краснеют слизистые век, на ощупь заметно повышение температуры. Может быть дрожь, паническое состояние, рвота, диарея, нос сухой и горячий. Животное нередко не может встать, теряет координацию или сознание, появляются судороги, непроизвольная дефекация, признаки отравления.

Если есть несколько, или тем более все перечисленные симптомы – нужно срочно снизить температуру тела животного. Но сначала по возможности измерить ректальную температуру, если она не превышает 40 градусов - приступать к первой помощи.

Для начала нужно обернуть питомца во влажное полотенце и приложить холод к голове, но не "ледяной свёрток из морозилки", а смоченную в холодной воде тряпочку или губку. Размещать ее нужно между ушей животного, это позволит избежать поражения центральной нервной системы — головного мозга. Также можно включить вентилятор или кондиционер, но лишь чтобы охладить помещение, не направляя на страдающего питомца. Затем дать прохладное питьё и обеспечить свободный доступ к свежей воде. За температурой тела нужно продолжать следить, не допуская снижения ниже нормы.

В жару выгуливать питомца, если это собака, лучше в ранние утренние и вечерние часы. Также ветеринар предостерегает хозяев собак – не следует коротко стричь своих любимцев - собачья шерсть с подшерстком работает как термос, стабилизируя температуру тела, пишет "АиФ - Западная Сибирь".