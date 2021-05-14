У тюменцев есть уникальный шанс принять участие в первом чемпионате по игре в тетрис

Афиша: ЦКиТ "Тюмень"

Чемпионат по игре в тетрис впервые состоится в Тюмени на Масловском взвозе реки Туры. Турнир пройдет на большом экране уличного кинотеатра 6 июня в 12:00 в арт-пространстве "Время Победы".

"Тетрис" — игра, основанная на решениях. Фигуры падают в условную ёмкость, но их направление и положение задаёт игрок. Каждое действие влияет на следующий ход. Постепенно темп игры ускоряется настолько, что человеку приходится делать выбор вплоть до двух раз в секунду.

Соревнования пройдут в два этапа: отборочный тур с 12:00 до 16:00 и финальный тур с 18:00 до 21:00. Все участники играют на предоставленных контроллерах X-BOX 360. Игра транслируется на большом экране уличного кинотеатра.

В отборочном туре игра начнётся на минимальном уровне сложности. Переход в следующий раунд зависит от количества набранных очков.

Лучшие 16 участников попадут в финальный раунд. Сформированные восемь команд играют в порядке очереди, определенной заранее. Из каждой пары выбирается лучший игрок и проходит в следующий этап, получая соперника по принципу жеребьевки. По прохождению этого этапа остаётся четыре полуфиналиста, которые поборются за место в финале.

Все участники финала получат классные призы от партнеров чемпионата.

Регистрация участников уже началась и доступна по ссылке.