Подвиг Голышмановского народа в годы Великой Отечественной войны увековечат в Книге Памяти

Фото Голышмановской центральной библиотеки

Электронную Книгу памяти создают инициативные сотрудники Голышмановской центральной библиотеки. С помощью патриотического проекта "Подвиг Голышмановского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" они хотят увековечить память героев-земляков.

Первый и главный модуль называется "Участники Великой Отечественной войны Голышмановского района". Это список фронтовиков: фамилия, имя, отчество, год рождения, фотографии, имеющаяся информация об этом человеке. В одном из разделов "Забытый полк" размещена информация о пропавших без вести. Всего — 10 модулей.

По замыслу организаторов, проект представляет собой интерактивный киоск с сенсорным экраном. Поиск возможен по разным параметрам, в том числе и по персоналиям, при нажатии на кнопку на фамилию выбранного человека отображается информация о нем, с его фотографией во всплывающем окне.

Первоначально сведения для создания электронной Книги были предоставлены отделом военного комиссариата Тюменской области по Голышмановскому и Аромашевскому району и Голышмановским народным краеведческим музеем. В дальнейшем подключились жители округа. Все желающие передают документы, материалы и фотографии военных лет из своих семейных архивов. На данный момент в Книгу Памяти занесено более 12 тысяч записей.

Также формируется информация о призванных на фронт голышмановцах, погибших, пропавших без вести, женщинах – участницах войны, тружениках тыла. К электронной книге Памяти посетители обращаются постоянно. В прошлом году добавили в неё новый модуль – "Дети войны", пишет "Мегатюмень".