Тюменцев приглашают на горячую кубинскую сальсу

Фото: пресс-служба ТМПО

В Тюмени во внутреннем дворике музейного комплекса им. Словцова 8, 16 и 23 мая в 14:00 состоятся бесплатные мастер-классы по сальсе под открытым небом. Приглашаются все желающие обучиться этому жаркому танцу!

Встречи проводит музейный комплекс совместно с танцевальной студией Натальи Строикиной "Мамасита" в рамках трансконтинентальной выставки "О, Гавана! Транзит...". Участники мастер-классов научатся базовым шагам и освоят несложную хореографию. Благодаря приобретению нового умения вы почувствуете себя увереннее, танец научит раскрепощенности, и ваша жизнь наверняка заиграет новыми красками. Приводить партнера на занятия не обязательно, однако можно приходить и сразу с парой.

Музейный комплекс им. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Количество мест ограничено, обязательная предварительная запись по телефону: 45-35-90. Возрастная категория 12+

Напомним, выставка "О, Гавана! Транзит…" является трансконтинентальным художественно-просветительским проектом, посвященным 500-летию Гаваны и юбилею дипломатических отношений между СССР, Российской Федерацией и Республикой Куба.

На выставке представлено 100 картин и предметов, созданных за всю историю дружественных отношений между странами. Темы произведений разнообразны: от пафоса революции, кубинских пейзажей и карнавала до портретов выдающихся деятелей Кубы.

Выставка работает до 23 мая 2021 года. Стоимость посещения 150 рублей, для льготных категорий граждан вход свободный. При покупке билетов онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 140 рублей. Возрастная категория 0+