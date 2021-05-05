Тюменцев штрафуют за самовольную планировку

В Государственной жилищной инспекции Тюменской области рассмотрели дела об административных правонарушениях, сразу 3 жителя области оштрафованы за самовольную перепланировку/переустройство своего жилища (часть 2 статьи 7.21 КоАП РФ) на общую сумму 6 тысяч рублей

Владелец квартиры в многоквартирном доме 12 на улице Суходольской заплатит 2 000 рублей за выполненный без согласования с органом местного самоуправления разбор подоконной части между помещениями жилой комнаты и лоджии с установлением в проём алюминиевого витража.

В ходе обследования квартиры в доме №9 на улице Братьев Мареевых рабочего посёлка Боровский установлен еще один факт самовольной перепланировки — без предварительного одобрения органа местного самоуправления в жилище демонтирована перегородка между двумя помещениями и заложен один дверной проём.

Обладатель квартиры в доме №48 на улице Республики также привлечён к административной ответственности в виде штрафа 2 000 рублей за самовольную перепланировку жилища — при обследовании жилищным инспектором установлено, что в квартире снесено несколько перегородок с дверными проемами.

Специалисты Госжилинспекции отмечают, что перепланировка помещения в МКД считается законной, если еще до начала работ она согласована с органом местного самоуправления. Для проведения тех или иных модификаций своей квартиры собственник должен предоставить в орган местного самоуправления через многофункциональный центр следующие документы:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в МКД;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в МКД;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое или перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем наниматель жилого помещения);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства или перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

После проведения ремонта в квартире необходимо вновь обратиться в орган местного самоуправления для приёмки проведенных работ. Если перепланировка соответствует предоставленному ранее проекту и требованиям безопасности, специальная комиссия выдает собственнику акт о завершении ремонтно-строительных работ.