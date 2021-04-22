В тюменском музее пройдёт показ фильма "Сельский врач"

Фото: пресс-служба ТМПО

В музейном комплексе им. Словцова состоится традиционный кинолекторий "Образ врача в советском кино". В это воскресенье, 25 апреля, гости музея увидят и обсудят картину Сергея Герасимова "Сельский врач" 1952 года.

В качестве эксперта выступит киновед Наталья Соколова. Спикер подробно расскажет не только о истории создания фильма Герасимова, но и даст обзор отечественных фильмов, посвященных работе земских и современных сельских врачей. Отдельный сюжет лекции будет посвящен анализу фильма "Сельский врач" в контексте "теории бесконфликтности" и "лакировки" действительности, характерных для эстетики позднего сталинизма. И, конечно, в завершении лекции всех присутствующих ждет просмотр самого художественного фильма "Сельский врач".

Мероприятие стартует в 15:00 по адресу ул. Советская, 63. Вход свободный! Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефону: +7 (3452) 45-35-90 или +7 (929) 266-73-72. При посещении музея не забудьте взять с собой защитную маску. Возрастная категория 6+