Для горожан стартует краеведческий конкурс "Памятники Тюмени"

С 20 апреля по 20 мая в рамках дней исторического и культурного наследия пройдет краеведческий конкурс "Памятники Тюмени". В этом году конкурс посвящается тюменским зданиям – объектам историко-культурного наследия – "Новая жизнь старого дома".

Мероприятие проводится в онлайн и офлайн форматах по трем номинациям в трех возрастных группах. Самым маленьким участникам – от 6 до 9 лет – адресована номинация "Раскрась старый дом". Номинация "Новый старый дом: Что было? Что стало?" – для ребят от 10 до 14 лет. Тюменцам от 15 лет и старше предлагается номинация "Дом старый – история новая".

Для участия в конкурсе нужно получить буклет с заданиями и форму согласия на обработку персональных данных в любой библиотеке Централизованной библиотечной системы города Тюмени.

Все тюменцы, желающие проверить свои знания, могут ответить на вопросы буклета в номинации "Дом старый – история новая", не прилагая фотографий и эссе. Такие работы проверяются, но в конкурсном отборе не участвуют.

Желающие проверить знания в режиме онлайн могут это сделать на сайте МАУК "ЦГБС": скачать буклет, ответить на вопросы и выполнить творческое задание. Сканы или фотографии заполненных буклетов, выполненных творческих заданий, а также согласие на обработку персональных данных необходимо будет отправить на электронную почту: citylib-ibo@yandex.ru.