Серебряные волонтеры проведут экскурсию по местам тыловой Тюмени

Серебряные волонтеры проведут автобусный литературно-патриотический тур по местам тыловой Тюмени времен Великой Отечественной войны. Экскурсия пройдет 20 апреля с соблюдением всех мер безопасности, старт в 12 часов.
Участники патриотической экскурсии посетят знаковые места города, узнают, как строился и оснащался банно-прачечный поезд для бойцов Советской армии, каким образом работали госпитали и эвакуированные заводы. Тюменские поэты прочтут стихи собственного сочинения и советских авторов, посвященные драматическим событиям, подвигу народа.
Кроме того, любители истории примут участие в познавательной программе, подпоют фронтовым песням и ответят на вопросы тематической викторины, а на одной из остановок сделают зарядку, пишет ИА "Тюменская линия".
Записаться на экскурсию можно по телефону 51-77-05.
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