Что нельзя есть и пить до и после прививки от коронавируса?

В Роспотребнадзоре рассказали, как еда может повлиять на формирование иммунитета и выработку антител и можно ли пить алкоголь до и после прививки.

После введения вакцины от коронавируса организме начинается выработка защитного иммунитета, антител, которые должны обезвредить вирус. На его поверхности находятся спайк-белки, они нужны для того, чтобы вирус мог проникнуть внутрь клетки и там размножаться. Антитела блокируют эти белки. Вакцинация должна обеспечить защиту от вируса минимум на 2 года.

Производством антител управляют Т-клетки. Если они "замечают", что в организм попал вирус или части вакцины, дают сигнал, что пора принимать защитные меры. Тогда В-лимфоциты начинают вырабатывать антитела.

Еда и напитки могут заблокировать Т-лимфоциты и В-лимфоциты и помешать выработке антител. Самое опасное – это алкоголь. Если мы его пьем, "офицеры иммунитета" лимфоциты не смогут распознать вакцину и не дадут команду на выработку антител. За 3 дня до вакцинации нужно полностью отказаться от алкоголя. И не употреблять его после в течение 3-5 дней.

Если у вас есть аллергия, астма, вы болеете атопическим дерматитом, исключите из рациона продукты провокаторы: копчености, шоколад, клубника, цитрусовые, выдержанные сыры. Так антитела выработаются быстро и эффективно, не будет побочных эффектов.

Ускорить формирование иммунитета помогут витамины D и E. Если у человека низкий уровень витамина D, выработка антител после вакцинации будет в несколько раз ниже. Рекордсмен по его содержанию – печень трески. Люди с низким уровнем витамина Е также хуже вырабатывают антитела. Много витамина Е – в масле зародышей пшеницы.

Еще один совет желающим вакцинироваться: если у вас лишний вес – постарайтесь его снизить. Доказано, что у людей с избыточным весом иммунный ответ на любую вакцинацию хуже.