В Тюмень пришла студвесна

В Тюменской области 5 апреля начался региональный этап XXVI фестиваля "Студенческая весна". На протяжении двух недель солисты и коллективы представят свои творческие номера по концертным и неконцертным направлениям. Лучшие войдут в состав делегации Тюменской области для участия во Всероссийской студенческой весне.

Фестиваль "Студенческая весна" состоит из кастингов, финальных шоу по направлениям и гала-концерта. Творчество студентов оценят жюри по шести концертным направлениям — "музыкальное", "театральное", "танцевальное", "оригинальный жанр", "мода", "концертные программы" и пяти неконцертным — "медиа", "видео", "интеллектуальные игры", "научно-техническое творчество" и новое направление "арт" Победители фестиваля отправятся на Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", который пройдет в Нижнем Новгороде с 15 по 20 мая.

Также во время фестиваля будут проходить открытые офлайн-лекции. 7 апреля 18:00 состоится встреча с Алексеем Шаховым, исследователем стрит-арта, журналистом и шеф-редактором The Village Екатеринбург. Он выступит с лекцией "Как изучать уличное искусство и сделать свой маршрут по стрит-арту. Практические советы на личном опыте". Мероприятия пройдут в Большом зале "Конторы пароходства", вход бесплатный. Количество мест ограничено, необходимо предварительно заполнить форму по ссылке.

"В Тюменской области много талантливой молодежи, которая ежегодно совершенствует свое мастерство и находит новые форматы для выражения таланта. В этом году за две недели 2170 человек подали заявки на участие в фестивале. Также появилось новое направление "AРТ" для художников, дизайнеров и граффитистов, которые смогут самостоятельно проявить себя и побороться за главные призы",— отметила Анастасия Егорова, исполнительный директор XXVI областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени.

В связи с эпидемиологической ситуацией вход для зрителей будет ограничен с учетом безопасной рассадки в зале. По каждому из направлений пройдут прямые эфиры. Трансляции кастингов можно посмотреть в группе фестиваля "ВКонтакте".