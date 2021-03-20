Тюменцев приглашают на бесплатные лекции об истории театров

Цикл открытых лекций "Театры мира" до 27 марта поводит Центр татарской культуры в Тюмени. Спикером выступает руководитель местной театральной студии, актер и режиссер Ринат Гарифуллин. 23 марта он расскажет об истории ялтинского театра имени Антона Павловича Чехова в рамках фестиваля "Крымская весна".

"Чехов посвящал ялтинскому театру свои постановки, свои пьесы, можно сказать, был его завсегдатаем. В основном там ставили именно чеховские произведения, включая великую "Чайку", – рассказал журналисту "Тюменской области сегодня" Ринат Гарифуллин и отметил, что у театра интересная история.

Посетители лектория узнают множество интересных фактов о театре: как он менялся от летней постройки до каменного фундамента, о восстановлении после пожара 1900 года, о работе актеров МХАТА, о постановках Немировича-Данченко и Станиславского, о современной жизни театра и многое другое. Ялтинский театр ежегодно становится площадкой для различных культурных событий, кинофестивалей и музыкальных концертов.

Точное время проведения можно узнать в группе Центра татарской культуры во "ВКонтакте". Вход свободный.