Глава Черноморского района рассказал, каких изменений ждать отдыхающим тюменцам летом

Об обновлении инфраструктуры в ходе совещания организаторов детского отдыха в Тюмени рассказал глава Черноморского района Крыма Алексей Михайловский. Он сообщил, что в Черноморском районе идет строительство и реконструкция новой автодороги.
"Надеемся, что уже к лету, когда к нам приедут жители Тюменской области, они увидят эти изменения. Жители Тюменской области — всегда долгожданные гости в Крыму", — отметил он.
Сегодня, 18 марта, исполнится семь лет со дня присоединения Крыма к России.
"Я поздравляю всех с праздником. Выбор крымчан — правильный, обоснованный, его сделали жители, а не кто-то другой. Сейчас крымчане живут по всей территории России, многие жители материковой России живут в Крыму. Сегодня мы ощущаем подъем, ощущаем, что мы - часть великой страны. Поздравляю всех, желаю успехов, процветания, чтобы все у нас получилось", — сказал Михайловский.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru