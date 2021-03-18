Глава Черноморского района рассказал, каких изменений ждать отдыхающим тюменцам летом

Об обновлении инфраструктуры в ходе совещания организаторов детского отдыха в Тюмени рассказал глава Черноморского района Крыма Алексей Михайловский. Он сообщил, что в Черноморском районе идет строительство и реконструкция новой автодороги.

"Надеемся, что уже к лету, когда к нам приедут жители Тюменской области, они увидят эти изменения. Жители Тюменской области — всегда долгожданные гости в Крыму", — отметил он.

Сегодня, 18 марта, исполнится семь лет со дня присоединения Крыма к России.

"Я поздравляю всех с праздником. Выбор крымчан — правильный, обоснованный, его сделали жители, а не кто-то другой. Сейчас крымчане живут по всей территории России, многие жители материковой России живут в Крыму. Сегодня мы ощущаем подъем, ощущаем, что мы - часть великой страны. Поздравляю всех, желаю успехов, процветания, чтобы все у нас получилось", — сказал Михайловский.