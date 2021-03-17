Начался прием заявок на областную "Студенческую весну"

Фото: пресс-служба фестиваля "Студенческая весна"

В регионе стартовала регистрация на фестиваль "Студенческая весна". Победители областного фестиваля войдут в состав делегации Тюменской области для участия во Всероссийской студенческой весне.

В этому году главные события пройдут с 5 по 18 апреля, завершением фестиваля станет большой гала-концерт. За гран-при фестиваля могут побороться учащиеся средних и высших профессиональных учебных учреждений. Допустимый возраст исполнителей — от 16 до 27 лет.

Творчество студентов оценят региональные и федеральные эксперты, по шести концертным направлениям — музыкальное, театральное, танцевальное, оригинальный жанр, мода, концертные программы и пяти неконцертным — медиа, видео, интеллектуальные игры, научно-техническое творчество, арт.

Фестиваль состоит из кастингов, финальных шоу по направлениям и гала-концерта. На кастингах жюри оценят номера студентов, а федеральные эксперты определят участников финального шоу. Трансляции выступлений можно посмотреть в социальной сети фестиваля "ВКонтакте". Финальные шоу по направлениям пройдут на городских площадках, где наградят победителей. В связи с эпидемиологической ситуацией вход для зрителей будет ограничен — с учетом безопасной рассадки в зале.

До 28 марта студенты могут зарегистрироваться на сайте студвесна72.рф, а на направление "Концертные программы" до 10 апреля.