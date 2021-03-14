Новостройки в Тюмени сдаются с возможностью доступа в Интернет

При заселении в квартиру в новостройке мы тут же задумываемся о том, какой Интернет-провайдер подведен к дому. Если их несколько, выбираем приемлемый по соотношению цена-качество. В этом отношении, как правило, выигрывают не федеральные, а региональные поставщики услуг. В Тюмени одним из самых востребованных среди них является "Русская компания".

Региональный провайдер обладает рядом преимуществ над федеральными. Например, региональный оператор ближе к конечному пользователю, поскольку знает реальные потребности абонентов и достаточно мобилен, чтобы оперативно реагировать на изменяющиеся запросы. К примеру, в "Русскую компанию" всегда можно обратиться напрямую, чтобы решить все вопросы, также работает круглосуточный и ежедневный телефон технической поддержки.

Большой плюс в вопросе ценообразования услуг: у так называемой "большой четверки" тарифная политика единая по всей стране, тогда как "Русская компания" ориентируется на региональные показатели.

Именно поэтому тюменские застройщики охотно идут на сотрудничество с региональными операторами связи. В частности, "Русская компания" обеспечивает многоквартирные дома Интернетом, кабельным телевидением и домашней телефонией еще на этапе сдачи объектов, благодаря чему новоселы имеют возможность подключения к услугам связи на самых ранних сроках и планирования ремонтных работ с учетом грамотной прокладки всех сетей в своей квартире.

"На сегодняшний день "Русская компания" представлена почти в 90% новостроек города. Наш интерес в сотрудничестве – обоюдный: застройщик может похвастаться тем, что сети уже заведены в дом, а значит, жилье готово для сдачи под ключ, в том числе с Интернетом, телевидением и домашним телефоном", - отметил в одном из интервью генеральный директор ООО "Русская компания" Сергей Мальцев.

Специально для жильцов новостроек "Русская компания" готовит памятки о том, какие кабели подведены в доме, какие услуги связи можно подключить и как это сделать. Подробную информацию о технической возможности подключения многоквартирного дома к услугам связи от "Русской компании" можно по телефону 39-00-39 или на сайте.