Молодые тоболяки готовятся к областному фестивалю "Студенческая весна"

Фото из группы "Школа Студвесны | Тобольск" ВКонтакте

В Тобольске началась подготовка к конкурсу "Областная студенческая весна — 2021". Для участников проведут обучение на базе мультицентра "Моя территория", подать заявку могут все желающие до 18 марта.

Школа студвесны представляет собой творческий трехдневный интенсив с теоретической и практической базой для студентов, которые хотят не просто улучшить свои навыки, но и победить в областном конкурсе. Мастер-классы и репетиции будут сопровождать региональные и городские эксперты по нескольким направлениям: моде, видео, медиа, театральному, музыкальному, танцевальному и оригинальному жанрам, а также по концертным программам.

После обучения участникам предстоит отрепетировать номера и 31 марта представить их на итоговом городском показе. Победители смогут отправиться в Тюмень для участия в областной Студвесне, пишет "Мегатюмень".

"В студенческой среде довольно большая конкуренция, а ресурсы для участия в крупных проектах есть не у всех. Поэтому нам важно поддерживать творческую молодежь, которая должна быть услышана. Но чтобы стать достойным соперником, нужно постоянно работать над собой и иметь объективную оценку опытного наставника. Возможность выступить на областной сцене обязательно получат те, кто готов к развитию и выдавать уникальный продукт", — сообщила руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Актуальную информацию о наставниках и направлениях можно узнать в сообществе Школы в социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/pokolenietobolsk.