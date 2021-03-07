Для больничной службы ялуторовской больницы оборудовали новое помещение

Аптечная служба работает при Областной больнице №23 в Ялуторовске. Недавно фармацевтов перевели в отремонтированное помещение. Отделили от территории дневного стационара перегородкой, покрасили стены, заменили двери и снабдили окна решетками – в целях безопасности.

Как сообщили в пресс-службе ОБ №23, в стационаре больницы ежегодно проходит лечение до 9 тыс. пациентов. Аптечная служба помогает своевременно обеспечить их лекарствами.

"Мы и склад, и сортировочная, и ведем учет доставленных и использованных лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших. Они имеются в достаточном количестве, даже с запасом, в том числе перевязочные материалы. Регулярно старшие медицинские сестры отделений пишут нам, какие препараты и материалы им нужны, мы сводим данные и формируем заказы, и три раза в неделю передаем в отделения наборы необходимых лекарств", - рассказала фармацевт аптеки Наталья Исхакова.

Пациенты в аптечную службу не заходят, тем не менее для удобства фармацевтов, выполняющих важную и ответственную работу, провели ремонт. Теперь здесь светло, тепло и есть все условия для правильного и безопасного хранения препаратов и материалов.