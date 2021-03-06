Кафе пользуются наибольшей популярностью у тюменцев

Сфера общественного питания в Тюмени активно развивалась, несмотря на сложности 2020 года и ограничительные мероприятия. За год количество посадочных мест увеличилось на 8,3 тысячи, а самих объектов общепита – на две с лишним сотни.

Больше всего прибавилось кафе и кофеен, а также магазинов кулинарии, баров, ресторанов быстрой доставки. Если приводить конкретные цифры, то в Тюмени открыты 558 кафе (25 тыс. 862 места), 374 буфетов и магазинов кулинарии (3 тыс. 265 мест), 367 баров (10 тыс. 225 мест), 179 ресторанов (19 тыс. 853 места).

По данным Реестра объектов и субъектов общественного питания города на 25 декабря, всего в областном центре функционирует 2 тыс. 386 объектов общепита, это 101 тыс. 672 посадочных места.

"Самыми популярными остаются форматы кафе и буфеты. Немного уступают бары. На 5% выросло количество лицензиатов алкоголя", - сообщил заместитель главы города Петр Вагин на заседании Тюменской гордумы.

По его словам, ситуация в 2020 году подтолкнула к развитию открытых площадок, веранд, террас рядом со стационарными объектами, пишет "Вслух.ру".

Отметим, по итогам 2020 года Тюменская область находится на 3 месте среди регионов УФО по обороту общественного питания на душу населения.

