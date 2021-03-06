В Тюменской области используют современные методы диагностики и лечения глаукомы

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Всемирный день борьбы с глаукомой ежегодно отмечают 6 марта. В Тюменской области лечению и профилактике этого социально значимого заболевания уделяется особое внимание, а современное оборудование позволяет диагностировать глаукому на самых ранних стадиях. Это повышает шансы на сохранение зрения у пациентов.

Отделение глаукомы в Областном офтальмологическом диспансере – единственное в Тюменской области, где возможно полное ведение пациентов от выявления болезни до проведения всех существующих на данный момент методов лечения – консервативного, лазерного, хирургического.

45-летний мужчина обратился в тюменский Областной офтальмологический диспансер с поставленным ранее диагнозом. Глаукому ему диагностировали год назад, назначили консервативное лечение, которое поначалу показало хороший эффект. Однако пациент, проживающий в районе, приехал на осмотр лишь спустя полгода после назначенного лечения. Выяснилось, что внутриглазное давление вновь высокое, а значит лечения недостаточно. Поэтому прямо в день обращения мужчине провели на оба глаза селективную трабекулопластику – это щадящий метод лазерного лечения, эффективно снижающий внутриглазное давление. Контрольный осмотр показал стабилизацию состояния пациента, сообщили в пресс-службе диспансера.

Глаукома занимает ведущие позиции среди причин неизлечимой слепоты. Как рассказала заведующая отделением глаукомы Областного офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог высшей категории, к.м.н. Светлана Шатских, опасность заболевания заключается в том, что большинство пациентов даже не чувствуют его развития. Поэтому тюменцам старше 40 лет офтальмологи настоятельно рекомендуют ежегодно проходить осмотр для исключения развития глаукомы и для корректировки лечения.

Кроме того, каждые три месяца в диспансере проводятся школы глаукомы, в этом году они будут проходить в том числе дистанционно. А благодаря развитию телемедицины врачи районных поликлиник могут обращаться к тюменским специалистам для уточнения диагноза или определения тактики ведения пациента с глаукомой, участвовать в круглых столах, вебинарах и т.д.