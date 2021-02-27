Сотрудники ГИБДД контролируют скоростной режим тюменских автомобилистов

Госавтоинспекция Тюменской области усилила контроль скоростного режима на трассах региона в последние дни февраля. Наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД с помощью ручных скоростемеров отслеживают превышение скорости.

Наряды дорожно-патрульной службы контролируют пять федеральных автодорог, в общей сложности их протяженность составляет более 1100 километров. Главной причиной аварийности на трассах остается превышение скорости движения, а наибольшей тяжестью последствий характеризуются ДТП, связанные с выездом автомобилей на полосу встречного движения.

С начала года на федеральных автодорогах региона произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли шесть человек, 61 человек ранен, в том числе четверо детей. Это значительно меньше показателей того же периода минувшего года. Тем не менее, в зимних условиях превышение скорости особенно опасно, поэтому автоинспекция жестко пресекает лихачество, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.