Продукты с кальцием и витамином D помогут тюменцам укрепить кости

Зима и весна считаются наиболее травмоопасным временем года из-за гололеда и снежных накатов на улицах. Поскользнувшись на льду, можно получить серьезный перелом и на несколько месяцев потерять двигательную активность. Потому зимой важно не только быть осторожным на уличных прогулках, но и укреплять кости.

Специалисты Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области рекомендуют для этого употреблять продукты, богатые кальцием, магнием, фосфором и витамином D. Их содержат молочные и молочнокислые продукты, сыр, рыба и морепродукты, шпинат, соя, сардины, листовая капуста, злаки, орехи, яйцо.

Вредными для здоровья скелета продуктами считаются те, что содержат сахар, ведь он ухудшает поглощение кальция, а также истощает запасы фосфора – минерала, который способствует усвоению кальция. Вредна и газированная вода, из-за содержащейся в ней фосфорной кислоты – пищевой добавки, которая ослабляет кишечник и препятствует усвоению кальция. Кофеин истощает кости, вымывая из них кальций. Алкоголь даже в небольших количествах приводит к снижению костной массы и нарушает процесс образования костной ткани, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Однако специалисты советуют ограниченно употреблять листовую зелень. Хоть она и богата витаминами, но содержит вещества, называемые оксалатами, которые делают кальций трудноусваиваемым для организма. Чтобы избежать этого, можно добавлять к блюдам с листовой зеленью ингредиенты, содержащие витамин C.