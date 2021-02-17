В Тюмени на улице Запольной проверили почти 400 водителей

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня утром на улице Запольной прошла сплошная проверка водителей на трезвость. Автоинспекторы остановили 385 автомобилей и оценили состояние водителей.

"Визуально признаков опьянения у автомобилистов не выявлено, все водители были трезвыми", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД выявили 32 нарушения правил дорожного движения: 2 водителя не оплатили штрафы за нарушения ПДД в установленные законом сроки, 15 водителей не имели страховых полисов ОСАГО. К административной ответственности привлечен один водитель за нарушение правил перевозки детей, один — за не пристегнутый ремень безопасности, двое — за неиспользование ремней безопасности пассажирами автомобилей, один — за незаконную тонировку.

Выявлен один случай управления транспортом 48-летним автомобилистом с просроченным водительским удостоверением. На водителя составлен административный материал с наложением штрафа в сумме 7 тысяч рублей.

За прошедшие сутки на дорогах Тюменской области отстранены от управления транспортом 11 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.