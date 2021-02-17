В Тобольске пройдет погребение красноармейца, который 80 лет числился пропавшим без вести

Фото предоставлено Областным поисковым центром

В Тобольске 23 февраля будет погребен красноармеец Михаил Иванович Балин. Солдат был найден при проведении поисковых работ в Тверской области. С 1942 года боец числился пропавшим без вести.

Торжественно-траурная церемония начнется в 12.00 на Мемориальном комплексе тоболякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Проводить героя в последний путь соберутся родственники, представители администрации города Тобольска, военного комиссариата Тобольска и Тобольского района, а также поисковики Областного Поискового Центра им. Артура Ольховского. Церемония погребения пройдет на Завальном кладбище.

Останки красноармейца Михаила Балина были обнаружены в неучтенном санитарном захоронении бойцов РККА при проведении поисковой экспедиции в урочище Дроничено Оленинского района Тверской области поисковым отрядом "Поколение" (г. Тверь). При эксгумации останков был найден солдатский медальон с заполненным бланком. После проведения экспертизы в лаборатории "Солдатский медальон" удалось установить имя солдата:

БАЛИН Михаил Иванович, 1900 года рождения, уроженец д. Зыряново г. Тобольска Омской области. Был призван Тобольским РВК. По архивным данным последнее место службы: 117 отдельная стрелковая бригада. Причина выбытия: пропал без вести. Дата выбытия: 11.08.1942. Место выбытия: Калининская обл.

Усилиями поисковиков и представителей администрации Тобольского района через социальные сети были найдены родные солдата. У Михаила Ивановича и его жены Марии Алексеевны было четыре ребенка. В настоящее время в разных городах проживают четыре внука и две внучки.

На малую родину останки красноармейца Балина доставлены в рамках всероссийского проекта "Дорога домой", организованного Военно-историческим центром Северо-Западного федерального округа.