Югорчанин поблагодарил автоинспекторов, которые помогли ему и двум детям в замерзающем авто

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области

Житель Ханты-Мансийска Олег Унгефуг направил в ГИБДД Тюменской области письмо с благодарностью автоинспекторам, которые помогли ему и двум детям-подросткам на 470-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. в Уватском районе в машине заглох двигатель.

"Мы с детьми час и сорок минут просидели в замерзающей машине, ни один из водителей не остановился по моей просьбе. Экипаж ДПС, ехавший во встречном направлении, как только увидел мою автомашину на "аварийке", сразу развернулся и подъехал к нам. Детей сразу пересадили в теплый патрульный автомобиль. Мою машину отбуксировали до ближайшего автокемпинга. Об одном жалею, не успел у майора и старшего лейтенанта фамилии их спросить", — рассказал Олег Унгефуг.

На трассе в этот день несли службу заместитель командира специализированного батальона полка ДПС ГИБДД Александр Муравьев и инспектор Александр Кузяев . Это они помогли жителям ХМАО, и не только им. 24 раза инспекторы специализированного взвода полка ДПС ГИБДД оказали помощь автомобилистам, терпящем бедствие в морозы на федеральной трассе за две недели, что находились в командировке по оказанию помощи местным полицейским.