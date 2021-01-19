Тюменские поисковики проверят, готовы ли они к полевым экспедициям

С 22 по 24 января поисковые отряды Тюменской области пройдут итоговое тестирование по образовательной программе "Школа поисковика". Главная цель тестирования – проверка подготовки поисковиков к участию в полевых поисковых экспедициях. Свои знания бойцы школьных и студенческих поисковых отрядов покажут в формате онлайн.

Всего участниками итогового тестирования в 2021 году станут свыше 160 поисковиков. Для участия в полевом сезоне "Вахта Памяти" каждому необходимо верно решить не менее 80% вопросов по каждой дисциплине "Школы поисковика" – это история Великой Отечественной войны, история Тюменского края, история поискового движения, туристическая подготовка, первая помощь и поисковые работы.