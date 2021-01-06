ГИБДД следит за скоростным режимом тюменских водителей

Около 250 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений работают на дорогах Тюменской области, из них больше половины – стационарные. Также нарушения скорости тюменцев фиксируют сотрудники ГИБДД с помощью специальных измерительных приборов.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в 2020 году камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД выявили более 500 тысяч нарушений скорости на дорогах региона, что почти на 100 тысяч больше, чем в 2019 году.

ГИБДД призывает автомобилистов в дни праздников и каникул выбирать безопасный скоростной режим, учитывая, что каждая пятая дорожная авария в регионе происходит из-за превышения установленной скорости. Особенно опасно превышение скорости на федеральных дорогах, где наблюдается высокий трафик движения.

