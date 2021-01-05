Команда больницы в Нижней Тавде пополнилась новыми врачами

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

В Областной больнице №15 в Нижней Тавде за последние два года укомплектованность штатных должностей врачами достигла 90%, средним медицинским персоналом - практически на 100%. Только в 2020 году к коллективу присоединились 11 докторов, 26 медсестер и фельдшеров.

Как сообщили в пресс-службе больницы, за последний год приняты на работу гинеколог, невролог, офтальмолог, стоматолог, хирург, инфекционист, несколько педиатров и терапевтов. Для повышения качества и доступности медицинской помощи, модернизации первичного звена в поселках, селах и деревнях Нижнетавдинского района заработали шесть новых smart-ФАПов. Это больше, чем в любом другом муниципальном образовании региона.

В новых ФАПах все, от планировки и коммуникационных систем до оборудования и лекарств подобрано так, чтобы медик как можно меньше сил тратил на хозяйственные и другие побочные действия. И как можно больше – на пациентов. Причем, с максимальной эффективностью: фельдшер может на месте взять анализы, провести не только первичный прием, но и базовую диагностику состояния пациента. А еще он может запросить телеконсультацию, в рамках которой подключить к приему профильного специалиста, например, кардиолога, невролога или эндокринолога.