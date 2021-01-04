Диетолог дает тюменцам советы по правильному питанию

Тюменские диетологи рекомендуют питаться рационально, укреплять иммунитет – в том числе в период самоизоляции. По данным различных исследований, для запасов люди как правило закупают гречку, сахар, муку, макароны, соль. Но это не совсем верно, ведь в рационе должны обязательно присутствовать белки, сложные углеводы и клетчатка.

Доктор медицинских наук, профессор Елена Дороднева отмечает, что питание должно быть дробным, регулярным и равномерным, включать в себя завтрак, обед и ужин. Допустимы еще два перекуса. Это обеспечит нормальную работу пищеварительного тракта.

Базовой единицей питания, по информации эксперта, является белок. Его нехватка приводит к снижению иммунитета. Богаты белком красное мясо (говядина, телятина), мясо птицы, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые. Поэтому для кухонных запасов можно взять рыбные консервы: ставриду, скумбрию в натуральном виде без масла. Обязательно должны быть в рационе молочные и кисломолочные продукты. Стакан кисломолочного напитка в день поможет сохранить в кишечнике правильную микрофлору, улучшая общее самочувствие.

Еще один ценный для иммунитета продукт - сыр, в котором содержится большое количество белка, витаминов, антиоксидантов, кальция, цинка. Растительного белка много в чечевице, фасоли, горохе, нуте, сое. Овощи и фрукты, помимо витаминов и минералов, содержат клетчатку (пищевые волокна). Кладезь полезных веществ - квашенная капуста, в которой много витамина С.

Кроме белков, сложных углеводов и клетчатки для иммунитета необходимы жиры. Они содержатся в растительных маслах, сливочном топленом масле, кокосовом масле. Следует помнить, что много жиров в орехах. Если составить рацион правильно, то дополнительно принимать витамины и минералы не будет необходимости. Исключение составляют витамин Д в профилактической дозировке, йод и омега-3, особенно для тех, кто не ест морской рыбы, пишет ИА "Тюменская линия".