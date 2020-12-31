В новогодние праздники для тюменцев проведут творческие встречи и арт-терапию

Насыщенную программу мероприятий обещают тюменцам и гостям города с 5 по 10 января в мультицентре "Контора пароходства". Здесь пройдут мастер-классы, концерты, творческие встречи. Регистрация на все события – обязательна.

6 января состоится концерт "Ночь перед Рождеством", на котором горожане услышат популярные новогодние и рождественские мелодии, а также саундтреки к кинокартинам. В этот же день пройдет синтез телесных практик с арт-терапией.

7 января запланирована творческая встреча "Голос молодежи", в рамках которой любой желающий сможет проявить свой талант, исполнив песню или стих.

8 и 9 января пройдут занятия по йоге. Также 8 января всех желающих приглашают на фестиваль свободного танца "Поток". Мероприятие пройдет в формате танцевальной тематической импровизации. А 9 января тюменцев ждут на встрече "Буквенный автопортрет", где можно освоить нетрадиционный каллиграфический инструмент, применить графические техники и поработать с композицией.

10 января ожидается джем-сейшн от "Сборища хороших людей" и Kometov квартирник. Зрителей ждут танцы, общение, импровизация, игра на музыкальных инструментах и свободный микрофон, пишет "АиФ - Западная Сибирь".