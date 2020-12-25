Родитель vs ребенок: как и кто должен определять профессиональное будущее детей

Вечный спор "Отцы и дети" особенно обостряется, когда речь идет о выборе профессии. Родители всегда хотят лучшего для своего ребенка, а от того, какую работу он для себя выберет, зависит его счастье. Как помочь ребенку сориентироваться в этом сложном взрослом мире, рассказывает руководитель "Службы психологической помощи" Юлия Лукашенок.

Детские мечты или взрослые ориентиры?

Любимое чадо души не чает в компьютерных играх. Здесь – его кумиры, идеалы, весь его мир сосредоточен в виртуальном пространстве. "Хочу стать киберспортсменом! Буду чемпионом! Заработаю миллион!". Так, кажется, увлекательное хобби вышло из-под контроля и вытекло не в то русло… Спасите-помогите!

– Если ребенок сидел за компьютером, играл в видеоигры, я не понимаю, почему родителей возмущает выбор ребенка стать киберспортсменом. Он этим занимался, он им хочет быть. Только родители почему-то возмущаются – это же не профессия. Если послушать детей, у них есть кумиры. Сейчас есть новые мультимиллионеры, которые сделали себя именно в этом направлении, начиная с подвального компьютерного салона. Знаете, как любят такие истории? Во все времена любили! Только времена меняются. И сколько таких может из Тюмени пробиться? – напомнила о реальности психолог.

По словам Юлии, родителям надо думать о профориентации не когда ребенку 14-18 лет, а гораздо раньше, сызмальства. Но делать это нужно правильно, не ломая драгоценное дитя, а направляя его. Еще в возрасте 5-7 лет можно увидеть, к чему тянется душа ребенка. Когда нет этих взрослых слов "мотивация", "профориентация", "работа", чем любит заниматься ребенок?

– Ребенок гоняет в футбол и он – центр команды? Ну значит он командный игрок, зачем из него делать архивариуса? А вот тихий ребенок, который сидит в песочнице, может он как раз способен открыть новый вид динозавров или бактерии, которые спасут мир… Потому что он способен к кропотливой длительной работе в одиночку. Есть природные качества, которые желательно наблюдать в течение жизни, с самого детства, – считает психолог.

Эта основа, сформировавшаяся в детстве, остается в человеке всю жизнь. Она же становится ориентиром даже во взрослом возрасте, к примеру, если человек захотел сменить профессию.

– Готовьте ребенка заранее, но с любовью, не ломайте его. Дети всегда копируют своих родителей. Иногда иду мимо садика и вижу какого-нибудь ребенка, например, в каске, он в образе, в роли папы, – привела пример мотивации ребенка Юлия.

Бывает, от первоклашки можно услышать: "Я хочу быть банкиром, денег будет много". Такое выкрикивают на родительских собраниях и взрослые. Это тот самый случай, когда деньги определяют мышление, пояснила Юлия. Но что важнее: деньги или интерес к работе?

– Деньги всегда будут, если есть удовольствие от работы, – резюмирует психолог.

Разве работу можно любить?

"Ходить на работу с радостью? Бежать в припрыжку, с удовольствием оставаться на сверхурочные, а может в выходные вам еще работать? Вы с ума сошли, разве работу можно любить? Ну это из области фантастики…" – такие саркастичные выводы, на самом деле, делают 80% людей на планете – те, кто не любит свою работу и ходит на нее, как на каторгу, ради заработка. По словам эксперта, это так называемые созависимые отношения, против которых выступает любой психолог. Потухшие глаза, ненавистные будни, многострадальные деньги – такого будущего вы хотите для своего ребенка?

Более того: этот первый важный выбор в жизни ребенок должен сделать сам. Иначе после завершения угодного родителю вуза или ссуза, он так же будет ждать от мамы и папы решения – куда пойти работать. Психологи сравнивают такое поведение с психологической инвалидностью, когда человеку все время нужен поводырь.

– Или вы промониторили рынок труда, видите, что сейчас востребованы юристы. Окей, ваш ребенок сейчас девятом или десятом классе, вы нанимаете репетиторов, прокачиваете его, и он поступает на бюджет, либо на платное обучение… Потом он заканчивает, а рынок труда перенасыщен юристами, сейчас программисты нужны. А ребенок за вами ведомый выбрал профессию и остался не нужен, – моделирует ситуацию Юлия.

Теперь задумайтесь! 20%, то есть пятая часть населения Земли – счастливцы, которые любят свою работу! Это те люди, которые занимаются любимым делом, живут в гармонии со своими интересами.

– Может ли ребенок сам решать, кем ему стать? Вот главный вопрос! Только так и следует поступить! Ребенок действительно должен принимать решения сам, а родители могут выступать в качестве ресурса – поддерживающего, информационного, компетентного, – поясняет психолог. – Поверьте, в кабинете психолога достаточно студентов второго и третьего курсов, до которых дошло – это не их призвание! Они поступили, но у них внутренняя ломка: "Я понял, это не мое". Это несчастный человек с потухшими глазами.

И все же, вашему выпускнику исполнилось 15-17 лет. Любой родитель скажет: "Ну какой с него взрослый, он же совсем ребенок!". Тем не менее взрослый вопрос подоспел, нужно выбрать профессию, поступать в ссуз или вуз. Как поступить?

Сложный выбор для большого ребенка

Многодетная мама, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова убеждена, что выбор профессии ребенок должен делать сам, а задача взрослого – помочь ему определиться в жизни.

– Чаще всего выбор родителей за ребёнка приводит к общей неудовлетворенности. Ребёнок не получает удовольствия от нелюбимой работы, родители - переживают за отсутствие у него карьерного роста. Может он так и проработает всю жизнь по профессии, выбранной за него, но будет ли он при этом счастлив – спорный вопрос. Задача родителей - в нужный момент подсказать о доступных инструментах, рассказать о действующих в области проектах, подключить профессиональных психологов и профориентологов. Здоровое сотрудничество в этом вопросе – идеальный вариант, считает она.

Наш эксперт Юлия Лукашенок подсказывает собственную методику беседы с большим ребенком. Разумеется, для начала стоит спросить, какой предмет в школе ему больше всего нравится. Но дальше необходимо направить школьника к жизненным ситуациям. Помогут вопросы:

Как ты видишь свое рабочее место и свой рабочий график?

Это командировки или график два на два? Коллектив или отдельный кабинет?

Ходишь на работу в деловом костюме или в джинсах и свитере?

Большинство подростков такие вопросы вводят в растерянность, становится понятно, что их представление о работе сильно отличается от реальной взрослой жизни. Один из действенных способов помочь ему с выбором – сходить на экскурсию на производство, чтобы ребенок своими глазами увидел, "пощупал" профессии. Бывает и такое, что там может встретиться яркий пример для подражания, и подросток загорится мечтой.

Как убедиться, что ребенок делает верный выбор профессии? Тут все просто, утверждает психолог. Ребенок делает правильный выбор, когда он радуется: он знает, говорит о перспективе профессии, он здесь на старте, а видит финиш, как он будет реализован.