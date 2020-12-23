Тюменских водителей массово проверили на трезвость

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Тюменской области

Утром в Тюмени на улице Ямской провели сплошную проверку водителей. За полтора часа сотрудники ГИБДД проверили более двухсот водителей, которых оценивали на трезвость.

В итоге автоинспекторами было выявлено 27 нарушений правил дорожного движения,

"Отстранены от управления автомобилем водитель, лишенный права управления, и водитель, не имеющий права управления. 4 водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортом без полисов ОСАГО, 4 за управление автомобилями с нарушением светопропускаемости стекол и три человека за нарушение правил пользования ремнями безопасности", — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.