Дневник питания поможет тюменцам избежать переедания в новогодние праздники

Здоровое или правильное питание подразумевает баланс между калорийностью пищи и расходом энергии. Чтобы соблюдать этот принцип, необходимо вести учет калорий. По советам экспертов, поможет в этом дневник питания. Особенно он будет полезен тюмнцам в праздничные дни, когда возрастает риск переедания.

Как рассказала тюменский врач по гигиене питания Татьяна Никоза, дневник позволяет объективно оценить своё питание, привести его к норме и сформировать полезные привычки. При этом важно точно и четко записывать в него все, что вы съели и выпили за сутки, в том числе глоток сока или воды. Только после этого вы увидите, что в перерывах между полноценными приемами пищи есть множество перерывов "на чай", съеденных сладостей и прочего. Такие спонтанные перекусы могут составлять половину суточной нормы калорий.

Нужно понимать, что не существует продуктов с отрицательной калорийностью. Даже в листе салата или пластике огурца содержатся калории, которые добавляются к общему числу съеденного. При подсчете калорий важно правильно взвешивать продукты: без корок, упаковок, костей и прочего. Лучше купить весы, чтобы не проводить измерения на глаз.

Если вести бумажный дневник сложно и неудобно, можно воспользоваться бесплатным онлайн-сервисом Роспотребнадзора "Дневник питания" на платформе социальной сети ВКонтакте. С помощью этого сервиса можно следить за здоровым питанием, правильно вести и соблюдать диету, набрать мышечную массу и поддерживать форму, пишет "Мегатюмень".