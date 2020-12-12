В ТюмГУ исследовали отношение людей к лесному хозяйству

Люди стали более ответственно относиться к лесному хозяйству из-за осознания глобального экологического кризиса и его последствий. К такому выводу пришли исследователи Тюменского государственного университета, которые изучили восприятие лесной экосистемы в России в разные исторические периоды.

Как рассказала доцент кафедры физической географии и экологии ТюмГУ Наталья Жеребятьева на международной онлайн-конференции, у граждан появился запрос на экологически чистую продукцию из древесины. Растёт научная и образовательная значимость лесов: все чаще появляются специально разработанные экологические тропы, проводятся мероприятия по экологическому просвещению.

С 2010 года усилилась социально-экологическая роль лесов, все больше ученых и общественников проявляют интерес к вопросу ценности зеленой экосистемы, популяризируется устойчивое лесопользование. На сегодняшний день 47 млн га или более 25% лесов в России сертифицировано по стандарту FSC, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

"Природосберегающие технологии создают ситуацию выбора: какие леса можно использовать, а какие сохранять, наращивать. И здесь ошибочные решения недопустимы, как и позиция, что дикие леса - это всего лишь "месторождения бревен". Решить проблему поможет оценка потенциала лесного богатства России. Для этого необходимы современные знания и понимание роли лесов", - прокомментировала Наталья Жеребятьева.