Для тюменцев проведут онлайн-экскурсию в День неизвестного солдата

Сегодня, 3 декабря, в День неизвестного солдата, Тюменский областной поисковый центр проведет онлайн-экскурсию и расскажет о памятной дате.

В ходе экскурсии зрители смогут виртуально познакомиться с выставкой экспонатов, найденных на местах сражений Великой Отечественной войны, которые позволяют установить личность солдат, числившихся пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны. Это личные опознавательные знаки: смертные медальоны и ладанки, именные подписанные вещи. Каждый экспонат хранит свою историю, к которой удалось прикоснуться поисковикам.

Трансляция начнется в 18.00 на страницах "ВКонтакте" и Инстаграм.