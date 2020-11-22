В Тюмени с начала года высадили больше 10 тысяч деревьев

Фото Дмитрия Сиялова

Более 10 тысяч деревьев высадили в Тюмени за 2020 год. Озеленение проводилось в старой части города и новых микрорайонах, во дворах, на территории образовательных учреждениях, в парках и скверах. Активная работа в этом направлении продолжится и в 2021 году.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства Администрации Тюмени, с начала года более 8 тысяч крупномерных деревьев высадили на 359 городских объектах, для этого использовали саженцы более 20 пород. Например, более 100 саженцев яблони, ясеня и пирамидального тополя без пуха заполнили разделительную полосу и прилегающие газоны по улице Прокопия Артамонова. Яблони, рябины, березы и липы – более 350 деревьев – украсили улицы жилого района Тарманы. По улице Республики взамен старых аварийных деревьев высажены крупномерные саженцы. Пустующие газоны по улице Свердлова украсили липы.

В рамках акции "Классное дерево" озеленение проводилось на территории 25 образовательных учреждений. В частности, в одном детском саду появилась тополиная аллея в память об уроженце Тюмени, почетном гражданине города, известном детском писателе Владиславе Крапивине.

Около 500 деревьев украсили парки и скверы благодаря неравнодушным жителям, коллективам предприятий, общественникам. 1,5 тысячи деревьев высадили в 34 тюменских дворах участники акции "Зелёные дворы – зелёный город". Еще 201 саженец - в рамках программы "Посади дерево". В ходе акции "Сад памяти – сад жизни", приуроченной к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в лесном массиве Верхнего бора высажено 16 тысяч сеянцев сосны, пишет Вслух.ру".

Отметим, в бюджете Тюмени на 2021 год заложено 38 млн 30 тыс. рублей на озеленение территорий города. 1 млн 115 тыс. рублей – на возмещение затрат по посадке деревьев во дворах.