В Тюмени прошел образовательный слет поисковиков

Областной поисковый центр имени Артура Ольховского провел региональный слет "Школа поисковика". 70 руководителей и бойцов поисковых отрядов прошли образовательную программу, получили новый опыт от экспертов в области поисковой работы всероссийского уровня.

Бойцы поисковых отрядов прошли курс теоретических и практических занятий по дисциплинам "Школы поисковика", на которых обучались документированию поисковых работ, оказанию первой помощи, основам музейной работы и туристической подготовке, в частности – организации полевого поискового лагеря.

Уникальной возможностью получения опыта в области поисковой работы стали лекции с экспертами всероссийского уровня. Так, первый заместитель Военно-исторического центра СЗФО Сергей Мачинский провел лекцию по фальсификации истории, заместитель командира поискового отряда "Находка" Михаил Нефедов рассказал о специфике направления авиапоиска, командир "Вологодского поискового отряда" Иван Дьяков презентовал проекты организации, а также провел лекцию по работе с архивными документами.